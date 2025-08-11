Trump, Washington'daki Evsizleri Kentten Çıkaracak
ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'deki evsizlerin kentten çıkarılacağını duyurdu. Evsizlerin çadır kurduğu yerlerin fotoğraflarını paylaşarak duruma tepki gösteren Trump, güvenli ve güzel bir başkent için adım atacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da yaşayan evsizlerin kentten çıkarılacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Washington DC'de yol kenarlarında çadır kuran ve sokaklarda kalan evsizlerin fotoğraflarını paylaşarak duruma tepki gösterdi. Bugün Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydeden Trump, "Başkentimizi her zamankinden daha güvenli ve güzel hale getireceğim. Evsizler derhal gitmek zorunda. Size kalabileceğiniz yerler vereceğiz ama başkentten uzakta" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika