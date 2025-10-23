Trump ve Xi Jinping, 30 Ekim'de Güney Kore'de Buluşacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Ekim'de Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geleceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Leavitt, Trump'ın 30 Ekim'de Güney Kore'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi esnasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geleceğini açıkladı. Leavitt, Trump-Xi görüşmesine ilişkin başka bir ayrıntı paylaşmadı. - WASHINGTON