Trump'tan Yabancı Liderlere Vergi Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, "Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika