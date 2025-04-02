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Trump'tan Yabancı Liderlere Vergi Uyarısı

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ABD Başkanı Donald Trump, yabancı liderlere vergiden muafiyet istememeleri için çağrıda bulundu ve kendi ülkelerindeki vergileri sonlandırmalarını, bariyerleri kaldırmalarını ve para birimlerini manipüle etmemelerini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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