Trump: "(Venezuela) Daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile petrol ve gaz altyapılarının modernizasyonu üzerine iş birliği yaptıklarını belirterek, beklenen saldırı dalgasını iptal ettiğini açıkladı. Ayrıca, 100 milyar dolarlık yatırım yapılacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ve Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir şekilde yeniden inşa etme konusunda iyi bir iş birliği içinde çalışıyorlar. Bu iş birliği nedeniyle, daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim" dedi.

Venezuela operasyonunun ardından açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Venezuela'nun 'Barış Arayışı'nın bir göstergesi olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bıraktığını kaydederek, "Bu çok önemli ve akıllıca bir jest. ABD ve Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir şekilde yeniden inşa etme konusunda iyi bir iş birliği içinde çalışıyorlar. Bu iş birliği nedeniyle, daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim, çünkü buna gerek kalmayacak gibi görünüyor. Ancak, güvenlik ve emniyet amacıyla tüm gemiler yerlerinde kalacak. BIG OIL tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacak ve bugün Beyaz Saray'da tüm yetkililerle görüşeceğim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

