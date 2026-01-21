ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, NATO tarafından çok adaletsiz bir şekilde muamele görüyor, bunu kimse inkar edemez. Çok şey veriyoruz ama karşılığında çok az şey alıyoruz. Yıllardır NATO'yu eleştiren bir isim oldum fakat buna rağmen NATO'ya yardım ettim. Açık arayla herhangi bir başkandan, hatta herhangi bir kişiden daha fazlasını yaptım. İlk dönemimde devreye girmeseydim bugün NATO diye bir şey kalmazdı" dedi. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika