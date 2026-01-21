Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, NATO tarafından çok adaletsiz bir şekilde muamele görüyor, bunu kimse inkar edemez. Çok şey veriyoruz ama karşılığında çok az şey alıyoruz.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta yaptığı açıklamada NATO'ya yönelik eleştirilerini yineleyerek, ABD'nin adaletsiz bir muamele gördüğünü ve çok fazla katkıda bulunduğunu ancak karşılığında az şey aldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, NATO tarafından çok adaletsiz bir şekilde muamele görüyor, bunu kimse inkar edemez. Çok şey veriyoruz ama karşılığında çok az şey alıyoruz. Yıllardır NATO'yu eleştiren bir isim oldum fakat buna rağmen NATO'ya yardım ettim. Açık arayla herhangi bir başkandan, hatta herhangi bir kişiden daha fazlasını yaptım. İlk dönemimde devreye girmeseydim bugün NATO diye bir şey kalmazdı" dedi. - DAVOS

