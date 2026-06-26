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Trump'tan Avrupa ülkelerine yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

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ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerinin ABD merkezli şirketlere dijital hizmetler vergisi uygulaması halinde, bu ülkelerden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, ABD merkezli şirketlere yönelik dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymaya hazırlanan Avrupa ülkelerinin, bu uygulamayı hayata geçirmeleri halinde ABD'ye gönderecekleri tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birçok Avrupa ülkesinin ABD merkezli şirketlere yönelik dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymayı değerlendirdiğini belirterek, bu duruma ilişkin sert uyarılarda bulundu.

Bazı ülkelerin söz konusu uygulamayı hayata geçirmeye çok yakın olduğunu ifade eden Trump, bu vergiyi uygulayan herhangi bir ülkenin ABD'ye gönderdiği tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, "Bu tarife, söz konusu ülkeyle yapılmış, yürürlüğe girmiş, imzalanmış ya da henüz yürürlüğe girmemiş tüm ticaret anlaşmalarının üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, ülkelerin dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymaları halinde yüzde 100 gümrük vergisinin derhal uygulanacağını vurguladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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