Trump: Moskova'ya Ekonomik Yaptırım Uygulayabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ateşkese yanaşmaması durumunda Moskova'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkese yanaşmaması halinde Moskova'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyledi. Trump, "Biz bu savaşa son vermek istiyoruz. Ekonomik yaptırımlarımız var. Ben ekonomik yaptırımlardan bahsediyorum çünkü bir dünya savaşına girmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
