Haberler

Trump: "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı tamamen ele geçiriyor"

Trump: 'Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı tamamen ele geçiriyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Çin ile ticari ilişkilerini hedef alarak, Çin'in Kanada'yı ele geçirdiğini iddia etti. Ayrıca Başbakan Mark Carney'i de eleştirdi ve ticaret anlaşması durumunda gümrük vergilerinin artacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef alarak, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı tamamen ele geçiriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı hedef almaya devam ediyor. Trump, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü. Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar" dedi.

Trump'tan Başbakan Mark Carney'e: "Vali Carney"

Trump, dün yaptığı açıklamada Kanada'nın Çin'le ticari ortaklığına yönelik adımların hoş karşılanmayacağını belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'i hedef almıştı. Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir 'teslimat limanı' yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada'yı canlı canlı yer ve işlerini, sosyal dokusunu, genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar. Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusundan kötü haber
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı

Tedesco'dan ayrılığa veto: Ne teklif gelirse gelsin satılmayacak
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı

Aston Villa'ya rakip fark etmiyor