Trump, Kanada ile Ticaret Müzakerelerini Sonlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yürütülen tüm ticaret müzakerelerinin sonlandırıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Ontario eyaleti hükümetinin, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuşmalarını içeren 'sahte' reklamı nedeniyle Kanada ile yürütülen tüm ticaret müzakerelerinin sonlandırıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin Trump, "Ronald Reagan Vakfı, Kanada'nın Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuşmalarını içeren sahte bir reklamı hileli bir şekilde kullandığını açıkladı. Reklamın bedeli 75 milyon dolardı. Bunu sadece ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer mahkemelerin kararını etkilemek için yaptılar. Gümrük vergileri, ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomisi için çok önemlidir. Bu kabul edilemez davranışları nedeniyle, Kanada ile tüm ticaret müzakereleri burada sonlandırılmıştır" açıklamasında bulundu.