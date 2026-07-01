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Trump: "(İran) Çok iyi anlaşıyoruz"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilişkilerin çok iyi gittiğini belirterek, nükleer müzakerelerin olumlu seyrettiğini ve petrol fiyatlarının düştüğünü söyledi. Katar'da teknik görüşmeler başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD ilişkisine değinerek, "Çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Dakota'da düzenlenecek olan Teddy Roosevelt Başkanlık Kütüphanesi'nin açılış törenine gitmek üzere yeni başkanlık uçağı Air Force One'a binmeden önce Joint Base Andrews'ta açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran ile ilişkilerinin "çok iyi" gittiğini belirterek, İran ile çok iyi görüşmeler gerçekleştirildiğini ve müzakerelerin olumlu yönde seyrettiğin aktardı.

Trump, "İran'ın nükleer silahlardan arındırılması süreci iyi bir şekilde ilerliyor. Borsa neredeyse her gün rekor kırıyor. Petrol fiyatı oldukça düştü. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için İran'a saldırıya başladığım zamankinden daha düşük seviyede" ifadelerini kullandı. Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz" ifadelerini kullanarak, İran'ın çok yol kat ettiğini belirtti.

ABD-İran arasında Katar'daki teknik görüşmeler başladı

Katar merkezli Al Jazeera ve ABD merkezli CNN'in adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve İran arasındaki teknik görüşmelerin başladığı aktarılmış, ABD'li ve İranlı üst düzey yetkililer arasında yüz yüze görüşme olmayacağı bildirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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