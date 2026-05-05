ABD Başkanı Donald Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor" ifadelerini kullanarak, "Hayatta kalmaya çalışıyorlar ve anlaşma yapmadıkları takdirde bunu başaramayacaklar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barrack Obama döneminde kademeli olarak kaldırılan Başkanlık Fiziksel Uygunluk Testi Ödülü'nün resmen yeniden hayata geçirilmesine ilişkin kararnamenin imzalandığı törende basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

İran'ın ABD gemilerine ateş açtığı ve ateşkesin ihlal edilmiş sayılması için ne yapmaları gerektiği konusunda bir soru alan Trump, "Bunu size ben söylediğimde öğreneceksiniz. Ne yapmamaları gerektiğini biliyorlar. Küçük teknelerle, adeta tüftüfle ateş ettiler. Tüftüf nedir biliyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı. ABD Donanması'nın İran'a ait küçük tekneleri hızlı bir şekilde yok ettiğini söyleyen Trump, "Sekiz taneydiler ve hepsi yok edildi. Hızlılar ama füzeler kadar hızlı değiller" dedi.

"İranlılar protesto etmek istiyor ama silahları yok"

ABD'nin İran'da devrim için muhalifleri silahlandırma planı olup olmadığı sorusuna Trump, "Bunu söylemek istemem. Ama insanlar, 'Neden protesto etmiyorlar?' diye soruyor. Protesto etmek istiyorlar ama silahları yok. 200 bin kişi protesto edebilir ama karşılarında 5-6 silahlı kişi varsa, ateş etmeye başladıklarında biri düşer, sonra diğeri düşer ve senin silahın yoksa oradan kaçmak zor olur" cevabını verdi.

İran'ın geçtiğimiz ay 42 bin silahsız protestocuyu öldürdüğünü söyleyen Trump, "250 bin kişilik kalabalık vardı. Binalarda ise dört beş keskin nişancı vardı. Orada duruyorsun ve bir anda yanındaki adam düşüyor. Kadın protestolarında da böyle oldu" dedi.

"Çin bize karşı çıkmadı"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin bir soru üzerine Trump, "Onu olağanüstü bir adam olarak görüyorum. İyi anlaşıyoruz. Nasıl iş yaptığımızı görüyorsunuz. Çin'le çok iş yapıyor ve çok para kazanıyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, Çin'in İran konusunda ABD'ye karşı çıkmadığını belirterek, "Xi bu konuda oldukça nazik davrandı. Çin bize karşı çıkmadı. Biliyorsunuz, Çin petrolünün yaklaşık yüzde 60'ını Hürmüz Boğazı üzerinden alıyor ve bence çok saygılı davrandı. Çin tarafından zorlanmadık. Bize meydan okumuyorlar" dedi.

"Güney Kore ve Japonya ile çok büyük anlaşmalar yapıyoruz"

Çin'e petrol tedariki için gemilerini ABD'ye gönderebileceğini söylediklerini anlatan Trump, "Gemilerinizi Texas'a gönderin dedim. O kadar da uzak değil. Gemilerinizi Louisana'ya, Alaska'ya gönderin. Alaska aslında birçok Asya ülkesine çok yakın. İnsanlar bunun farkında değil. Biliyorsunuz Japonya gidip geliyor. Öyle görünmüyor ama aslında çok kısa bir rota. Neredeyse diğer tüm rotalardan iki gün daha kısa. Güney Kore ve Japonya ile çok büyük anlaşmalar yapıyoruz" dedi.

"Hayatta kalmaya çalışıyorlar ve anlaşma yapmadıkları takdirde bunu başaramayacaklar"

İran'a saldırıyı "dünyanın iyiliği için yapmaya" karar verdiğini söyleyen Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde Orta Doğu diye bir şey kalmayacağını söyledi. Trump, "Orta Doğu diye bir şey kalmazdı. Kontrolü ele geçirirlerdi. Orta Doğu'yu ele geçirirlerdi. Şimdi ise hayatta kalmaya çalışıyorlar ve anlaşma yapmadıkları takdirde bunu başaramayacaklar. Çok hızlı bir şekilde çökerler. İnanın bana bu çok kolay olur" dedi.

"Tek başlarına gitmeye karar verdiler ve gemileri vuruldu"

Japonya'nın petrolünün yüzde 90'ını Güney Kore'nin ise yüzde 43'ünü Hürmüz Boğazı üzerinden aldığını söyleyen Trump, "Bu arada onların (Güney Kore) gemisine ateş açıldı. Gemileri, bizim koruduğumuz konvoyun içinde değildi. Tek başlarına gitmeye karar verdiler ve gemileri vuruldu. Ama bizim koruduğumuz gemilere ateş etmediler. Bunu söyleyebilirim. Çok sayıda füzeyi etkisiz hale getirdik" dedi.

"Oyun oynuyorlar"

ABD'nin tam kontrole sahip olduğu ve İran'a yönelik ablukanın çok etkili olduğunu söyleyen Trump, "Şunu söyleyebilirim ki İran bir anlaşma yapmak istiyor. İran'da hoşuma gitmeyen şey, benimle büyük bir saygıyla konuşup sonra da televizyona çıkıp 'Başkanla konuşmadık' demeleri. Oyun oynuyorlar" dedi.

İran'da finansal sistemin çökmesine izin vermelerinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet, çünkü onu biz çökertiyoruz" cevabını vererek, "İran'ın ekonomisi umarım çöker" ifadelerini kullandı.

"İnsanları öldürmek istemiyoruz"

İran aleyhinde yaptırımlara değinen Trump, "Gerçekten çöküyorlar. Para birimleri değersiz. Enflasyon muhtemelen yüzde 150. Gerçek rakam yüzde 150. Askerlerine maaş ödeyemiyorlar" dedi.

Trump, İran'ın akıllıca davranması gerektiğini belirterek, "Çünkü oraya gidip insanları öldürmek istemiyoruz, ben istemiyorum. Bu çok zor. Harika insanlar. İranlıları tanıyorum. Yıllar boyunca New York'ta ve başka yerlerde çok sayıda İranlı arkadaşlarım oldu. Harika insanlar. O insanları öldürmek istemem" ifadelerini kullandı.

"Ülkeler ABD'den petrol satın almayı öğreniyor"

Özgürlük Projesi çerçevesinde ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere refakat etmesinin petrol fiyatlarını düşürme ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Evet, bunu sağlayacaktır. Çünkü bu tankerlerin bazıları iki milyon varil taşıyor. Bazıları dört milyon taşıyor" dedi.

Diğer yandan Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle pazar alışkanlıklarının değiştiğini ve ülkelerin ABD'den petrol satın almayı öğrendiğini söyleyen Trump, "Yani, yolculuğu yapıyorlar ve buna alışmaları gerekiyor. Bu arada muhtemelen daha iyi bir ürün. Ama ABD'den petrol satın almayı öğreniyorlar. Alışkanlıklarını değiştiriyorlar" dedi.

"Teslim bayrağını çekmeleri gerekiyor"

İranlıların çok gururlu bir halk olduğunu fakat beyaz bayrak sallayarak teslim olması gerektiğini belirten Trump, "Beyaz bayrağı, teslim bayrağını çekmeleri gerekiyor" dedi.

İran ile ABD arasındaki durumun bir dövüş müsabakası olması halinde çoktan durdurulmuş olacağını söyleyen Trump, "Bunu görmesi çok üzücü. O teknelere ateş etmek bile öyle. İçlerinde üç dört kişi oluyorlar ve önde küçük bir makineli tüfekleri oluyor. Gemilerimizden birine ateş ediyorlar ama o mermiler sekiyor. Ateş edildiğini fark bile etmiyoruz. Sonra bir Apache helikopteri, iki saniyede işi bitiryor. Bu durumdan hoşlanmıyorum. İnsanlar ölüyor. Çok gereksiz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı