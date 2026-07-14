Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti ile ilgili birçok ülkenin kendisini aradığını belirterek, "Farklı kişiler ve ülkelerden telefonlar aldım. Bana, 'Bunu farklı bir şekilde yapmak isteriz. ABD'ye milyarlarca dolar yatırım yapmak isteriz' dediler.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti konusunda birçok ülkenin kendisini aradığını ve ABD'ye yatırım yapmak istediklerini söyledi. Trump, kimsenin boğazdan geçiş ücreti talep etmemesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti ile ilgili birçok ülkenin kendisini aradığını belirterek, "Farklı kişiler ve ülkelerden telefonlar aldım. Bana, 'Bunu farklı bir şekilde yapmak isteriz. ABD'ye milyarlarca dolar yatırım yapmak isteriz' dediler. Aslında bu hoşuma gitti, çünkü bence hiç kimse boğazdan geçiş ücreti talep etmemeli" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu: 500 gramı 5 milyon dolar

Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi