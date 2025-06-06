Trump, Elon Musk ile Görüşmek İstemediğini Açıkladı

Trump, Elon Musk ile Görüşmek İstemediğini Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından Musk'ın 'aklını kaçırdığını' ifade ederek şu anda onunla konuşmak istemediğini duyurdu. İkili arasında sosyal medyada tartışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmazlık yaşadığı Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" ve kendisiyle konuşmayı düşünmediğini belirtti.

ABC News kanalı, perşembe akşamı Elon Musk ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'a telefonla ulaştı. Kendisine Elon Musk ile bir görüşme planlayıp planlamadığı sorulan Trump, "Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?" ifadelerini kullandı. Trump, şu anda Musk ile konuşmakla "özellikle" ilgilenmediğini söyledi. Musk'ın kendisiyle görüşmek istediğini belirten Trump, kendisinin ise konuşmaya hazır olmadığını belirtti. Trump, CNN International kanalına verdiği röportajda ise "Elon'u düşünmüyorum bile. Onun bir sorunu var, zavallı adamın bir sorunu var" dedi.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili ise Trump'ın Elon Musk'ı desteklemek için satın aldığı kırmızı renkli Tesla aracı başkasına vermeyi ya da satmayı düşündüğünü ifade etti.

İkili arasındaki tartışma

Trump ve Musk, sosyal medyada büyük bir kamuoyu tartışmasına girerek birbirlerine karşı suçlamalarda bulunmuştu. Trump'ın imzaladığı vergi indirimi yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın kendisi olmadan 2024 seçimlerini kaybedeceğini ileri sürmüş, Trump'ın azledilmesi çağrılarını desteklemiş ve Trump'ın adının, cinsel istismar ve fuhuş ağını içeren Epstein dosyalarında olduğunu iddia etmiş, söz konusu dosyanın Trump'ın adı geçtiği için açıklanmadığını savunmuştu. Trump ise Musk'ın "çıldırdığını" söylemiş, Musk'ı şirketleriyle (SpaceX ve Starlink) olan devlet sözleşmelerini feshetmek ve tüm sübvansiyonları iptal etmekle tehdit etmişti. Vergi indirimi tasarısını savunan Trump, "Elon'un bana karşı dönmesi umurumda değil, ama bunu aylar önce yapmalıydı. Bu, Kongre'ye sunulan en büyük yasa tasarılarından biri. 1.6 trilyon dolarlık rekor bir harcama kesintisi ve şimdiye kadar verilen en büyük vergi indirimi. Bu yasa tasarısı kabul edilmezse yüzde 68'lik bir vergi artışı ve bundan çok daha kötü şeyler olacak. Bu karmaşayı ben meydana getirmedim. Ben sadece düzeltmek için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

Musk, geçtiğimiz hafta Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE)başkanlığı görevinden ayrılmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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