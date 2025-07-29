Trump'dan Xi ile Zirve Tartışmalarına Yanıt

Trump'dan Xi ile Zirve Tartışmalarına Yanıt
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile olası bir zirve toplantısı arayışında olduğuna dair haberleri yalanladı. Trump, 'Ben hiçbir şey talep etmiyorum' diyerek Xi'nin daveti üzerine Çin'e gidebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir zirve toplantısı arayışında olduğuna dair haberleri yalanlayarak, "Bu doğru değil, ben hiçbir şey talep etmiyorum. Çin'e gidebilirim, ancak bu sadece Xi'nin davetiyle olur" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapması beklenen olası görüşmeye dair yeni bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Xi ile bir zirve toplantısı arayışında olduğuna dair haberlerin çıktığını hatırlatan Trump, "Bu doğru değil, ben hiçbir şey talep etmiyorum" ifadelerini kullandı. Trump, "Çin'e gidebilirim, ancak bu sadece Devlet Başkanı Xi'nin davetiyle olur, ki bu davet zaten yapıldı. Aksi takdirde ilgilenmiyorum!" açıklamasında bulundu.

Trump Xi'nin kendisini Çin'e davet ettiğini açıklamıştı

Geçen hafta Beyaz Saray'da ağırladığı Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Xi ile birçok kez telefon görüşmesi yaptığını hatırlatarak, "Başkan Xi beni Çin'e davet etti ve muhtemelen bunu yapacağız" açıklamasında bulunmuştu. Çin ile çok iyi geçindiklerini kaydeden Trump, "Çok iyi bir ilişkimiz var" ifadelerini kullanmıştı. ABD basınında yer alan bazı haberlerde ise, Xi'nin ilk olarak iki ülke arasında yapılan ticaret görüşmelerinin sonuçlarını görebilmek için olası Trump zirvesini geciktirdiği yorumlarına yer verilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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