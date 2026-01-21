Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "Bana kötü biri de diyorlardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta yaptığı konuşmada dünya barışında kritik bir rol oynayacak bir buz parçasını istediğini belirtti. Ülkeler arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bana kötü biri de diyorlardı. Ama tek istediğim bir parça buz. Soğuk ama dünya barışında kritik bir rol oynayacak bir buz parçasını istiyorum. Onlara verdiklerimiz karşısında küçük bir istek. Biz onlar için yüzde yüz orada olacağız ama onların bizim yanımızda olup olmayacaklarına pek emin değilim" dedi. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
