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Trump: Çin ile Gümrük Tarifeleri Düşmeyecek

Trump: Çin ile Gümrük Tarifeleri Düşmeyecek
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den önemli bir şey alınmadığı sürece gümrük tarifelerinin düşmeyeceğini açıkladı. Gazze'deki gıda ve ilaç sıkıntısına da değinen Trump, bu konuda harekete geçeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den önemli bir şey almadıkları sürece bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Roma'ya giderken gündemdeki konularla ilgili açıklamada bulundu. Trump, Gazze'deki gıda ve ilaç sıkıntısıyla ilgili soruya, "Gazze'ye gıda girişi konusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmemizde gündeme geldi. Dedim ki, Gazze'ye iyi davranmak lazım. Bu insanlar acı çekiyor. Çok ciddi ilaç ve gıda ihtiyacı var ve biz bununla ilgileneceğiz" yanıtını verdi.

Çin'e uygulanan tarifelere ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Çin bize önemli bir şey vermediği sürece tarifeleri düşürmeyeceğiz" dedi.

Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde günde 5 milyar dolar kaybettiklerini ve kendisinin bu rakamı aşağı çektiğini söyleyerek, yakında bu zararın tersine döneceğini ancak daha gidilecek yol olduğunu bildirdi. Karşılıklı gümrük vergilerinde yeni bir ertelemenin olmayacağını da vurgulayan Trump, anlaşma yapacaklarını, anlaşma olmazsa da tarifeleri makul bir şekilde belirleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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