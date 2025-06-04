Trump, Çelik ve Alüminyum İthalatında Gümrük Vergilerini Yükseltti

Trump, Çelik ve Alüminyum İthalatında Gümrük Vergilerini Yükseltti
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ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaran kararı yürürlüğe koydu. Bu karar, ulusal güvenliği tehdit eden ithalatları sınırlamak ve Amerikan çelik sektörünü korumak amacı taşıyor. İngiltere, bu vergiden muaf tutuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaran kararı yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma kararı yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girdi. Böylece ABD, otomobillerden konserve gıdalara kadar farklı alanlarda kullanılan metallere uyguladığı ithalat vergilerini Mart ayından bu yana ikinci kez artırdı. Trump karara ilişkin açıklamasında, "Çelik ve alüminyum ürünleri ile bunların türevlerinin ithalatının, ulusal güvenliği tehdit etmeyecek şekilde ayarlanması için daha önce açıklanan çelik ve alüminyum tarifelerinin arttırılmasının gerekli olduğuna karar verdim. Artan gümrük vergileri, düşük fiyatlı, fazla çelik ve alüminyumu ABD pazarına satmaya devam eden ve böylece ABD çelik ve alüminyum endüstrilerinin rekabet gücünü baltalayan yabancı ülkelere daha etkili bir şekilde karşı koyacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu kararın Amerikan çelik sektörünün geleceğini güvence altına almayı amaçladığını belirtiyor.

İngiltere muaf

ABD, çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaran karardan İngiltere'ye muafiyet tanıdı. İngiltere'den çelik ile alüminyum ithalatına uygulanan vergiler yüzde 25'te kaldı.

Hükümet verilerine göre ABD, Avrupa Birliği'nden sonra dünyanın en büyük çelik ithalatçısı konumunda olup metalin çoğunu Kanada, Brezilya, Meksika ve Güney Kore'den alıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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