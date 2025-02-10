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Trump israf olarak değerlendirdiği bozuk para üretimini durdurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, maliyeti 2 sentten fazla olan bozuk paraların basımını israf olarak değerlendirerek, Hazine Bakanı'na yeni 'peni' üretimini durdurma talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, üretimi 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paraların basılmasını "israf" olarak niteleyerek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e yeni "peni" üretimini durdurma talimatı verdiğini açıkladı.

"BOZUK PARALARIN ÜRETİM MALİYETİ FAZLA"

20 Ocak'ta resmi olarak göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'tan kamu harcamalarını kısmaya yönelik yeni bir hamle daha geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, ülkede kullanılan bazı bozuk paraların üretim maliyetinin fazla olmasını eleştirdi.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR İSRAF"

"Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandır bize 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paralar basıyor" diyen Trump, "Bu çok büyük bir israf" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e yeni "peni" üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklayan Trump, "Her seferinde bir 'peni' bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.

Trump israf olarak değerlendirdiği bozuk para üretimini durdurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhsn src:

Nakitsiz topluma geçiş için adımlar atılmaya başlanmış. Yavaş yavaş dijital paraya geçeriz.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Bizde hala 1 5 10 25 50 kuruş var

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Dünyanın en ilkesiz, en fitne fesat insanları bizim ülkenin solak kemalist tayfasidir. Hamas'a terörist derler, sonra Erdoğanı Gazze'ye yardım konusunda eleştirirler. Gerçi seçim bitti, sokaklarda Gazze duyarlılığı da bitti. Erdoğan, Trumpa sert cevap versin derler, Erdoğan cevap verse, bizi Ortadoğu bataklığına soktu derler, cevap vermese bu kez müslüman halkımızı Erdoğan aleyhinde kışkırtırlar. Bir ülkenin başına gelebilecek en lanet topluluk bunlardır

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