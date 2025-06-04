TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Yoksulluğu azaltmazsanız suç önlenemez

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Yoksulluğu, işsizliği azaltmazsanız suçun önüne geçemezsiniz." dedi.

Baş, Meclis'teki basın toplantısında, Akdeniz'de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremleri bu coğrafyanın gerçeği olarak nitelendiren Baş, bu gerçek ne zaman unutulsa depremin bunu hatırlattığını söyledi.

Depremin doğal afet olduğunu anımsatan Baş, onu felakete çevirenin rant ve kar hırsı olduğunu ifade etti.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, sabaha kadar yapılan mesainin ardından Genel Kurul'da kabul edildiğini belirten Baş, 10. Yargı Paketi'nin hayal kırıklığına neden olduğunu ileri sürdü.

"Yoksulluğu, işsizliği azaltmazsanız suçun önüne geçemezsiniz" diyen Baş, bu paketle cezaevlerinin boşaltılmasının ardından birkaç ay içinde yeniden dolacağını savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grevinin sahiplenilmesi ve tüm emekçilere örnek olması gerektiğini dile getiren Baş, "Cemil Tugay'ı (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı) grev kırıcılık yaptığı için eleştiriyor ve karşılarında duruyoruz. Bu dil ve tutum ne CHP ne bu memleket için kabul edilebilirdir." diye konuştu.