Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Şevval Şahin'in Araç Kartı Kullanımı Hakkında Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'in bindiği araçta bulunan 'Resmi hizmete mahsustur' kartının, Bakanlıkla ilgisinin olmadığını açıkladı. Araç, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne ait olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'in bindiği araçta Ticaret Bakanlığı'na ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında açıklama yaptı.

Uysan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"08/09/2025 tarihinde (bugün) muhtelif basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Bakanlığımıza ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında bir haberin yer aldığı görülmüştür. Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş olmayıp, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkan bulunmamaktadır". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İğneden ipliğe zam furyası başlayabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.