Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Gürcistan ziyaretimiz kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Mikheil Kavelashvili tarafından kabul edildik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin daha da ileri taşınması için atılacak adımları değerlendirdik. Türk-Gürcü ilişkilerinin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve samimiyet temelinde güçlenerek her iki halkın ortak refahına katkı sağlayacağına dair güçlü inancımızı ifade ettik" açıklamasında bulundu.