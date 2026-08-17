Bakan Bolat: Terörün kökünü kazıyıp 86 milyonun kardeşlik içinde ilerlemesi yolunda önemli bir aşamayı geçtik

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye'mizde artık terörün kökünü sonuna kadar kazıyıp, 86 milyonun kardeşlik içinde ülkemizin üretim, çalışma ve ekonomik gelişme alanında, huzur ve asayiş yolunda ilerlemesi, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmesi yolunda çok önemli bir aşamayı geçmiş bulunuyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çorum'a geldi. İlk olarak Çorum Valiliğini ziyaret edip, Şeref Defterine yazan Bakan Bolat, adından öğle namazını kılmak üzere Ulu Cami'ye geçti. Namazın ardından cami bahçesinde vatandaşlarla çay içip sohbet eden Bolat, leblebici esnafını da ziyaret ederek, 'hayırlı işler' dileklerinde bulundu. Bakan Bolat daha sonra MHP Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile görüştükten sonra AK Parti Çorum İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililere açıklama yapan Bakan Bolat, 2026 yılının bereketli geçtiğini belirterek, yılın kalan bölümünde de olumlu gelişmeler yaşanmasını beklediklerini söyledi.

AK Parti iktidarı döneminde çiftçi, esnaf, memur, işçi ve emekliler başta olmak üzere birçok kesime önemli hizmetler sunulduğunu ifade eden Bakan Bolat, " Türkiye'de esnafımız için bugüne kadar 800 milyar liraya yakın, yüzde 50 faiz sübvansiyonlu krediler verildi. 4 milyon 600 bin esnafa kredi kullandırıldı. Yalnızca 2025'te 257 bin esnafın kullandığı 178 milyar lira kredi tahsisleri yapıldı. Çorum'da yüzde 25 sübvansiyonlu 1 milyar 518 milyon lira esnaf kredisi kullanıldı. Bu yılın ilk 7 ayında Çorum'daki esnaflar 800 milyon lira destek aldı. Bu yılın finans maliyeti sadece yüzde 20. 1 milyon liraya kadar işletme kredisi veriliyordu, 1,5 milyona çıkarıldı. Taşıt, makine alımında 2,5 milyon lira verilen esnaf kredisi 3,5 milyon liraya çıkarıldı. Bunların finans maliyeti yüzde 20. Geri ödeme süreleri 3 yıldan 4 yıla, yatırım ve taşıtta 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI BAŞARILI İCRAATLAR GERÇEKLEŞTİRDİ'

Cumhur İttifakı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, ittifakın Türkiye'nin bekası açısından önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan Bolat, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası için çok başarılı icraatlar gerçekleştirmiştir. Daha önceki yıllarda hükümetler değişirken şimdi AK Parti ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Huzuru ve asayişi de sağladık. MHP'ye sağduyulu ve basiretli ortaklık için teşekkür etmeyi borç biliriz" dedi.

'86 MİLYONUN KARDEŞLİK İÇİNDE İLERLEMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI GEÇTİK'

TBMM'de kabul edilen 'Çerçeve Yasa' ile ilgili de konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü açısından önemli bir sürecin yaşandığını belirtti. Bolat, "Mecliste 10 gün önce geçirilen Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge Çerçeve Yasası, 467 kabul oyuyla Türkiye milli birlik ve bütünlüğü için gerçekten muhteşem bir proje oldu. İnşallah Allah sonuna kadar buna ulaşmayı nasip etsin. Türkiye'mizde artık terörün kökünü sonuna kadar kazıyıp, 86 milyonun kardeşlik içinde ülkemizin üretim, çalışma ve ekonomik gelişme alanında, huzur ve asayiş yolunda ilerlemesi, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmesi yolunda çok önemli bir aşamayı geçmiş bulunuyoruz. Zaten Türkiye olarak 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarı döneminde ekonomik büyüklük olarak dünyada 21'inci sıradan 16'ncı sıraya yükseldik. Satın alma gücüne göre ise 11'inci sıraya yükseldik. Avrupa'nın 5'inci büyük ekonomisine sahibiz. 1 trilyon 600 milyar doları aştık" diye konuştu.

Bakan Bolat, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Çorum'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı