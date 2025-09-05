Haberler

Thaksin Shinawatra, Tayland'dan Dubai'ye Kaçtı

Güncelleme:
Tayland'ın eski başbakanı Thaksin Shinawatra, yeni başbakanlık oylaması öncesinde ülkeyi terk ederek Dubai'ye gitti. Sağlık kontrolleri için gittiğini belirten Thaksin, 9 Eylül'de görülecek duruşmaya katılmak üzere Tayland'a döneceğini açıkladı.

Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Shinawatra, bugün yapılan yeni başbakanlık oylaması öncesinde ülkeyi terk ederek Dubai'ye gitti.

Geçtiğimiz hafta Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın görevden alınmasının ardından Tayland Parlamentosu'nda bugün yeni başbakanlık seçimi yapılıyor. Oylamadan saatler önce, Paetongtarn'ın babası ve ülkenin eski başbakanlarından Thaksin Shinawatra'nın ülkeyi terk etmesi siyasi gündeme damgasını vurdu. Uzun yıllar yaşadığı sürgünün ardından kraliyet affıyla geçen yıl ülkesine dönen Thaksin'in, kritik oylama öncesinde yurt dışına çıkması Tayland kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı. Thaksin, 'ülkeden kaçtı' iddialarına karşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık kontrolleri nedeniyle doktor ziyaretinde bulunduğunu açıkladı. Thaksin, açıklamasında öncelikle Singapur'a gitmeyi planladığını ancak Tayland göçmenlik yetkililerinin uzun süren işlemleri nedeniyle uçağının iniş saatine yetişemediğini bildirdi. Bunun üzerine rotasını Dubai'ye çevirdiğini kaydeden Thaksin, burada hem uzun süredir tedavi gördüğü doktorlarına başvuracağını hem de iki yıldır görmediği dostlarını ziyaret edeceğini ifade etti.

Thaksin ayrıca, geçmişte hakkında açılan yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma davaları kapsamında 9 Eylül'de görülecek duruşmaya bizzat katılmak üzere en geç 8 Eylül'de Tayland'a döneceğini açıkladı.

Shinawatra ailesi ve Tayland siyaseti

Thaksin Shinawatra, 2001-2006 yılları arasında Tayland'da başbakanlık yapmış, ardından askeri darbeyle görevden alınarak uzun yıllar sürgünde yaşamıştı. Shinawatra ailesi Tayland siyasetinde etkin rol oynamaya devam ederken, Thaksin'in kızı Paetongtarn, Ağustos 2024'te ülkenin en genç başbakanı olarak göreve gelmiş ancak yalnızca bir yıl görevde kalabilmişti. Tayland ile Kamboçya arasında geçtiğimiz aylarda yaşanan askeri kriz sırasında, Paetongtarn'ın Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin sızmasının ardından Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden alındığını açıklanmıştı.

Shinawatra ailesi, Tayland'ın son 20 yılına damga vuran siyasi figürler arasında yer almaya devam ediyor. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
