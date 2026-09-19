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TESK Genel Başkan adayı Yiğiner iddiaları reddetti, oylarımız asla satılık değil dedi

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TESK Genel Başkan adayı Yiğiner iddiaları reddetti, oylarımız asla satılık değil dedi
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TESK Genel Başkan Adayı ve TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, istişare toplantısının ardından iddiaları, karalama kampanyalarını reddetti. Yiğiner, temsil ettikleri delegelik iradesinin ve oylarımızın asla satılık olmadığını söyledi; TESK Genel Kurulu 30 Eylül'de yapılacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Adayı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve federasyon başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Yiğiner, "Temsil ettiğimiz delegelik iradesi ve oylarımız asla satılık değildir" dedi.

TESK Genel Başkan Adayı ve TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner açıklamasında, ahilik kültürünün önemine vurgu yaptı. Yiğiner; daha sonra TESK Genel Kurulu öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Yiğiner ve beraberindeki birlik ve federasyon başkanları tarafından yapılan açıklamada, esnaf ve sanatkarların temsilcilerinin ahilik kültürünü yaşatmak ve esnafın haklarını savunmak amacıyla bir araya geldiği belirtildi. Yiginer yaptığı açıklamada, "Bizler; köklerini Anadolu'nun kadim medeniyetinden alan, asırlardır bu toprakların harcını, vicdanını, dirliğini ve kardeşliğini oluşturan ahilik kültürünü şiar edinmiş esnaf ve sanatkarlarımızın meşru temsilcisi olan birlik ve federasyon başkanlarıyız" dedi.

"İddiaları ve karalama kampanyalarını reddediyoruz"

TESK Genel Kurulu öncesinde bazı çevreler tarafından çeşitli iddiaların gündeme getirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu iddialar reddedildi. Kullanılan üsluba dikkat çeken Yiginer; "Son günlerde belirli çevrelerce organize ve maksatlı biçimde tedavüle sokulan mesnetsiz iddiaları ve karalama kampanyalarını en sert dille reddediyor; tüm kamuoyuna ve esnaf camiamıza kararlılıkla ilan ediyoruz. Temsil ettiğimiz delegelik iradesi ve oylarımız asla satılık değildir. Mevcut yönetim anlayışının esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatleri yerine farklı çevrelerde kişisel ikbal arayışında olduğunu görüyoruz. Esnafımızın birikimi ve teşkilatımızın kaynakları, bir avuç yöneticinin şahsi tasarrufuna terk edilemez" diye konuştu.

TESK Genel Kurulu 30 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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