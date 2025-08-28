Temmuz Ayında Elektrik Üretiminde Rekor Seviyeye Ulaşıldı

Elektrik üretimi temmuz ayında hem günlük hem de aylık bazda rekor kırarak, 36,7 milyar kilovatsaate ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji arz güvenliğimizi koruyarak, milletimizin ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Temmuz ayında elektrik üretimi anlık, saatlik, günlük ve aylık bazda yükselen talebi karşılama noktasında başarılı bir sınav verdi. Temmuz ayında toplam elektrik üretimi 36,7 milyar kilovatsaate çıktı. Bu değer, şimdiye kadarki en yüksek aylık üretim değeri olarak dikkat çekti.

29 Temmuz'da zirve yaptı

Günlük bazda elektrik üretimi de temmuz ayı içerisinde zirve yaptı. 29 Temmuz'da maksimum günlük elektrik üretimi, 1 milyon 250 bin 178 megavatsaat ile rekor kırdı.

Yüzde 60'ı yerli ve yenilenebilirden

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor kırdık. 29 Temmuz'da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin MWh seviyesini ulaştı. Aylık üretimimiz ise 36,7 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Enerji arz güvenliğimizi koruyarak, milletimizin ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA