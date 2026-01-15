TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu raporlarını görüşmek üzere toplandı

'TVF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE HERHANGİ BİR HUZUR HAKKI ÖDEMESİ YAPILMAMAKTADIR'

TVF Genel Müdürü Arda Ermut, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Portföy şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin nasıl seçildiği yönündeki soru üzerine Ermut, "Bunlar '4603 sayılı Kanun' kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilmektedir. Bu çerçevede Ziraat Bankası ve Halkbank yönetim kurulu üyeleri Bakanlık tarafından atanmaktadır. Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. ve Varlık Fonu alt şirketlerinde yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yansıtılmamaktadır, yapılmamaktadır" ifadelerini kullandı.

'PTT'NİN 2025 YILINI KARLA KAPATACAĞI BEKLENMEKTEDİR'

ÇAYKUR ve PTT'nin zarar ettiği yönündeki soruları yanıtlayan Ermut, "ÇAYKUR'un bazı yapısal problemlerinden kaynaklanmakta olan faaliyet zararının önlenmesi için birtakım adımlar atılmış ve şirket son 4 senedir faaliyet karı, son 3 senedir ise net dönem karı açıklamıştır. Bununla birlikte, şirketin başta Rize olmak üzere, bölge ekonomisini desteklemek gibi bir misyonu ve sorumluluğu da mevcuttur. Bu sebeple de kar amacı güden bir işletme olarak faaliyet göstermekten ziyade, sosyal sorumluluk tarafına da önem vermektedir. Türkiye Varlık Fonu PTT'nin mali yapısını güçlendirmek ve faaliyetlerini sürdürülebilir bir finansal zemine oturtmak amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılandırma süreci yürütmektedir. Bu kapsamda, özellikle bilanço dengesinin iyileştirilmesine ve finansman ihtiyacının azaltılmasına odaklanılmış, atıl durumdaki gayri menkullerin değerlendirilmesi suretiyle toplam 6 milyar TL tutarında gelir elde edilmiştir. Söz konusu tutarın 4,6 milyar TL'lik kısmı Türkiye Varlık Fonu tarafından sağlanan destek kapsamında karşılanmış, elde edilen nakitle PTT'nin finansman ihtiyacı önemli ölçüde azaltılmış ve buna bağlı olarak da yüksek seviyelerde seyreden faiz yükünün düşürülmesi sağlanmıştır. Böylelikle, son yılların ardından PTT'nin 2025 yılını karla kapatacağı beklenmektedir. Tabii ki bu mali yapıda sağlanan iyileşmelerin kalıcı hale getirilmesi amacıyla da eşzamanlı olarak yapısal ve operasyonel dönüşüm adımları da hayata geçirilmektedir" diye konuştu.

'HALKBANK İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR'

Ermut, Halkbank'ın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili bilgiler vererek, "Söz konusu hususların bazısı bağımsız denetim raporunda gerekli detayları yer almakla birlikte, Halkbank tarafından ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak davanın esastan görüşülmeye başlanması için Güney New York Bölge Mahkemesinin duruşma takvimi belirlemesi beklenmektedir. Bununla birlikte, ABD ve Türkiye arasındaki mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini yakalamaya yönelik girişimler de ayrıca olumlu yönde devam etmektedir. İlave olarak, banka aleyhine açılan tazminat talepli iki hukuk davasından Mart 2022 tarihinde açılan ilk dava Halkbank lehine sonuçlanarak Ocak 2024'te nihai olarak düşmüştür, diğer dava ise Temmuz 2023'te açılmış olup ceza davasında nihai karar verilene kadar askıya alınmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup yakından takip edilmektedir" dedi.

USTA: DEVLETİN NASIL YÖNETİLDİĞİNİ GÖRMÜŞ OLDUK'

TVF'nin şeffaflık ilkesine en üst düzeyde önem verdiğini ve tüm faaliyetler ile finansal raporlarının web sitlerinde yayımlandığını aktaran Ermut, TVF'nin KDV tahsil etmediğini söyledi. Bunun üzerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta araya girerek, "Gelir İdaresi diyor ki, 'KDV'yi tahsil ediyor, bana yatırmıyor.' Siz diyorsunuz ki, 'Ben KDV tahsil etmiyorum.' Devletin nasıl yönetildiğini de görmüş olduk bu vesileyle, bunu epey bir gündemde tutarız biz" değerlendirmesinde bulundu.

'TVF'NİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 10,6 TRİLYON OLMUŞTUR'

Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu bünyesinde de çalışmalar sürdürüldüğünü ve 140 milyon doların üzerinde yatırım taahhüdünde bulunulduğunu ifade etti. TVF'nin konsolide seviyedeki yükümlülükleri hakkındaki soruları yanıtlayan Ermut, "Toplam yükümlülükler 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 35 ve 2,7 trilyon TL artarak 10,6 trilyon olmuştur. Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam yükümlülüklerin yüzde 72'sini oluşturmakta olup 2,3 trilyon TL artış kadar destekleri göstermektedir. Finans sektörü faaliyetten borçların faaliyetten yaklaşık olarak yüzde 77'si bankaların toplamış olduğu mevduatlardan oluşmaktadır. Bankacılık sektöründeki mevduat büyümesine paralel olarak mevduatları yaklaşık olarak yüzde 28 artmıştır. Bununla birlikte repo işlemlerinden diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlarda da yaklaşık olarak 706 milyar TL'lik bir artış görülmektedir. Yine, bankacılık sektörünün ihraç etmiş olduğu menkul kıymetlerde de yaklaşık olarak 124 milyar TL artış gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Milletvekillerinin sorularının yanıtlanmasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Türkiye Varlık Fonunun Denetim Raporlarına ilişkin görüşmeler tamamlandığını belirterek birleşimi kapattı.