TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 35 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı basın mensuplarının yoğun ilgisiyle başladı.
Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu toplandı
ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu 35 maddelik Bazı kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika