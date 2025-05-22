Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu toplandı

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu 35 maddelik Bazı kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.