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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası'nın bilgilendirme sunumu başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bilgilendirme sunumu başladı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla yapacağı sunum başladı.