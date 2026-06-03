TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, Emniyet Teşkilatı'na, basına ve vergi uygulamalarına yönelik düzenlemeleri de içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Emniyet Teşkilatı'na, basına ve vergi uygulamalarına yönelik düzenlemeleri de içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Kanun teklifinin tümü üzerinde söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, düzenlemenin Emniyet Teşkilatı'na hayırlı olmasını diledi. Konuşmasında istinaf mahkemesinin CHP ile ilgili verdiği 'mutlak butlan' kararını sert bir dille eleştiren Ağbaba, "Bir asliye ceza mahkemesi bulan birisi siyasi partiyi de kapatabilir, genel başkanı da değiştirebilir. Bu yaşadığımız süreçte tarihin doğru yerinde konuşanları da yazacak, konuşmayanları da yazacak. Bugün sanmayın ki bu darbe Cumhuriyet Halk Partisine yapılmıştır, apartmanda bir ev yanarsa apartman yanar" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BEKLEDİĞİ REFORMLAR BU TEKLİFTE YOK'

İYI Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da kanun teklifinde yapısal mahiyette hiçbir reform bulunmadığını ifade etti. Usta, "Oysa Türkiye'nin beklediği, özellikle ekonomik programın çalışması açısından yapısal mahiyetli, reform anlamında bir kısım düzenleme ihtiyaçları var. Bu bağlamda burada bir şey göremiyoruz. Gençlere vergi indirimi, emniyet hizmetleri sınıfıyla ilgili meseleler, araç tescil süresi, deprem bölgesindeki KDV muafiyetinin uzatılması ve TOBB düzenlemelerini biz de destekliyoruz; ancak bunlar sadece uygulamadaki pratik bir sıkıntıyı çözer, Türkiye'nin temel meselelerini çözecek şeyler değildir" diye konuştu.

'POLİSİN BEKLEDİĞİ MESAİ DÜZENLEMESİ NİYE YETİŞMEDİ?'

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifin Anayasa Mahkemesi (AYM) iptal kararları doğrultusunda hazırlandığını belirterek emniyet personelinin çalışma şartlarına dikkat çekti. Bakanlığın daha önce 12/36 vardiya sistemi, İstanbul'da lojman temini ve mesai ücretleri üst sınırının artırılmasına yönelik sözlerini hatırlatan Kalaycı, "Bu çalışmalar yetişmedi mi? Halen devam mı ediyor? Hazır Emniyet Teşkilatı ile ilgili bir kanun teklifi görüşülürken mevcut yaşanan sorunlara da çözüm getirecek düzenlemeleri dahil etsek bizce uygun olurdu. Yıllardır polisin beklediği bu mesai sorununu çözüme kavuşturmuş olurduk. İnşallah en kısa zamanda gelir" ifadelerini kullandı.

'TESİSİ DEVLET KURUYOR'

Eleştirilere yanıt veren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, orman arazilerine kurulacak rehabilitasyon merkezlerinin doğayı talan etmeyeceğini vurgulayarak, "Yapılacak tesisi devlet kurumu yapıyor. Muhalefetin en çok sahip çıkması gereken şey budur" dedi. Ticari taksilerin basit usulden gerçek usule geçirilerek vergilendirilmesinin yerinde olduğunu belirten Güneş, "Aslında taksi ve dolmuş plakalarının alınıp satılması doğru şeyler değil. Bunu belediyeler rant kapısı olarak kullanıyor. Esas düzenleme gereken bir yer varsa bunu düzenlemek lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı