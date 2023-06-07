TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı Seçimi Başladı
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TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı seçiminin birinci tur oylaması başladı. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve TİP'ten toplam yedi aday yarışacak.
TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı seçiminin birinci tur oylaması başladı.
Genel Kurulda, TBMM Başkanı adaylarının isimleri okunduktan sonra Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, oylamanın gizli yapılacağını belirterek, uyulması gereken kuralları Genel Kurulun bilgisine sundu.
Daha sonra Genel Kurulda Meclis Başkanı seçiminin birinci tur oylama işlemine geçildi.
TBMM Başkanı seçiminde, AK Parti'den İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP'den Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti'den (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi'nden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi'nden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve TİP'ten Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay yarışacak.
Öte yandan, kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, TBMM Genel Kurulu bugün Meclis Başkanı seçimi tamamlanana kadar çalışacak, yarın toplanmayacak.