TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "yerel basın kuruluşları" ve İYİ Partinin "sermaye piyasaları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu işlemlerle mağdur edilenlerin iki temel sorusu bulunduğunu belirten Dalgın, bunlardan ilkinin ödeme planı, ikincisinin ise mağduriyetlere neden olan kişilerin listesi olduğunu kaydetti.

Dalgın, listesinin açıklanmasını Bakanlar ve AK Parti'li milletvekillerinin de istediğini söyleyerek, "Eğer bunda samimiyseniz gelin şu Meclis komisyonunu kuralım, her partiden eşit sayıda milletvekilini alalım, bu liste netleşsin, suçsuz olanlar da töhmet altından kurtulsun. Vatandaşımızın parasını da hep beraber haramzadelerden tahsil edelim." dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin Borsa'yı da olumsuz etkilediğine değindi.

Sorunun çözümüyle ilgili atılan adımların da Borsa'ya olumlu etki etmediğini dile getiren Ekmen, "yapılanların piyasalara güven vermediğini" savundu.

Ekmen, bununla beraber mağduriyete neden olanların listesinin açıklanmadığını da söyleyerek, "Bu listeler açıklanmadığı müddetçe güven tesis etmeniz mümkün değil." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye'de vatandaşın parasını korumakla görevli kurumların görevini yerine getirmediği değerlendirmesinde bulundu.

Bu kurumların bazı yöneticilerinin soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsatan Adıgüzel, "Şimdi asıl soru şu, Şahap Kavcıoğlu örgüt üyesi mi? Bu örgütün üyeleri, lideri kim? Bu listeyi neden açıklamıyorsunuz? Millet adına bunu soruyorum." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, denetlemeden sorumlu kurumların ihmali nedeniyle yüz binlerce insanın mağdur olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili ihmal bulunduğunu dile getiren Parlak, "Belli ki seçimlere kadar durumu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bu ihmalin üzerini örtemeyeceksiniz." sözlerini sarf etti.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemler nedeniyle "vatandaşın devlete güveninin yok edildiğini" ileri sürdü.

Mağduriyetlerin yalnızca birikimlerini kaybedenlerle sınırlı kalmadığını belirten Arı, borçlarını ödeyemeyen vatandaşların ve alacaklarını tahsil edemeyen küçük esnafın da bu süreçten etkilendiğini dile getirdi.

Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi millet perişan. Birikimini düğünde harcayacak, parası battı evlenemiyor. Ev alacaktı, parasının bir kısmını fona yatırdı, battı, alamıyor. Araba alacak, alamıyor. Yani kısacası vatandaş sadece parasını batırmayla kalmadı, geleceğe dair umudunu da yitirdi. Zincirleme şekilde parasını batıranlar ve alacağını alamayanlarla siz bu millete gerçekten büyük bir kötülük yaptınız ve vatandaşımızı mağdur ettiniz."

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, birikimlerini yatırım fonlarında değerlendiren vatandaşların haklarının korunması, sorumluların tespit edilmesi ve zararlarının mümkün olan en geniş ölçüde karşılanmasının ortak hedefleri olduğunu söyledi.

Bu hedefe ulaşmanın yolunun, yürütülen adli ve idari süreçleri yok saymaktan geçmediğini belirten Alan, İYİ Parti'nin önergesinin hiçbir işlem yapılmamış gibi bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

Alan, tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemelerde 2 ay gibi kısa sürede önemli mesafe kat edildiğini belirtti.

Yapılan ödemeler hakkında bilgi veren Alan, şunları kaydetti:

"Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin 21 yatırımcımız net yatırım tutarını veya ana parasını almıştır. Bu sayı, toplam yatırımcımızın yüzde 81,4'üne tekabül etmektedir. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaşmıştır. Bu tutarda 1 lira hazine ve kamu kaynağı kullanılmamıştır. Yatırımcılarımızın yüzde 81'inin ana parasının tümü karşılanmış, 131 fonun 110'unda 1 milyon liralık ara ödeme süreci tamamlanmıştır. Bütün bu ödemeler devletimizin kasasından yani milletimizin cebinden tek bir kuruş dahi harcanmadan gerçekleştirilmiştir. Kalan işlemleri de süratle sonuçlandırmak için kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada Yeni Yol Partisinin önerisi kabul edilmedi.

İYİ Partinin grup önerisinin oylamasından önce talep üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Verilen aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 24 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA