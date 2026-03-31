TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025'teki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları'na (SEGE) göre Diyarbakır'ın 66. sırada yer aldığını anlattı.

Şehrin 2017'ye göre sıralamada 2 basamak yükselebildiğini söyleyen Cupolo, "Bölgenin lokomotifi olan bir kentte 66. sırada olmak ve buraya hapsedilmek siyasi bir tercihtir, bu bir tesadüf değildir. Bu sıralamada bulunmanın sonucu da işsizlik, yoksulluk, kalitesiz eğitim, yataksız, doktorsuz hastanedir." dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'ün toplam yol ağının büyük bölümünün sathi kaplama olduğunu kaydetti.

Akay, Karabük'ün bir sanayi kenti olduğuna dikkati çekerek, "Bu yolları tonajı yüksek araçlar kullanıyor. Bu yolların asfalt yol hale getirilmesi lazım." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Türkiye'nin, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerle tarihinin en ağır imtihanlarından birini yaşadığını söyledi.

Milletin her zorlukta olduğu gibi bu imtihandan da güçlenerek çıkmayı bildiğini belirten Ölmeztoprak, "Devlet-millet el ele vererek bu büyük felaketi büyük bir direniş sürecine dönüştürdük. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki biz, asrın felaketini, asrın imarına, inşasına, ihyasına ve dayanışmasına dönüştürme iradesiyle yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

