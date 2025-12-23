TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, bütün ekonomik göstergelerin Hakkari'nin son sıralarda olduğunu ortaya koyduğunu, TÜİK'in verilerine bakıldığında da bu durumun görüldüğünü, şehirde işsizliğin rekor kırdığını belirtti.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne ilişkin değerlendirmeler yaparak, kahramanları rahmetle andı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ise seçim bölgesi Şanlıurfa'ya yapılan yatırımları anlattı.

AK Parti'nin iktidara geldiğinde Şanlıurfa'nın potansiyeli yüksek ama temel altyapı sorunlarıyla uğraşan ve imkanları kısıtlı bir şehir görümünde olduğunu aktaran Dusak, daha sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki istikrarlı yönetim anlayışıyla Şanlıurfa'nın güçlü bir üretim merkezi haline geldiğini, sağlık, eğitim ve tarım başta olmak üzere şehre her alanda önemli yatırımların yapıldığını kaydetti.