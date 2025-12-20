TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 5. maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda milletvekilleri, kesin hesap kanunu teklifinin 5. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, AK Parti'nin 2002-2014 ile 2014-2024 yılları arasındaki dönemlerini kıyaslayarak ekonomiye ilişkin bazı rakamlar paylaştı.

İlk dönemde ekonomi verilerinin daha iyi göründüğünü dile getiren Esen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

Vatandaşların sesinin duyulması gerektiğini belirten Esen, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmeden Türkiye'de yaşanan sorunların bitmeyeceğini savundu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, milletvekili yemin metninden bazı ifadeleri okuyarak "Terörsüz Türkiye sürecine" ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Aydın, İmralı ile yapılan görüşmeler ile DEM Parti'nin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu eleştirdi.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, bütçenin yalnızca gelir ve gider kalemlerinden ibaret olmadığını, aynı zamanda devletin milletine ne vadettiğinin ve geleceği nasıl okuduğunun en açık belgesi olduğunu vurguladı.

Işıkver, bütçeye milletin beklentileriyle devletin yüksek hedefleri arasında kurulan stratejik denge açısından baktıklarını belirterek "2026 bütçesi, istikrarı önceleyen, icraata dayanan, kalkınmayı merkeze alan, küresel riskleri öngörerek hazırlanmış gerçekçi bir bütçedir." dedi.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, 2026 yılı bütçesinin daha önceki bütçeler gibi "güvenlikçi bir zihniyetle" hazırlandığını, bu yanlışın bedelini en ağır şekilde toplumun tüm kesimlerinin ödediğini savundu.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, hükümeti eleştirerek "Biz maalesef 2026 bütçesini baskı ve hukuksuzluk ortamında konuşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, son yıllarda uluslararası çevrelerin bazı rapor ve endeks sıralamaları üzerinden Türkiye'ye parmak salladığını, bu çevrelerin insan hakları ve adalet alanında Türkiye'yi çocukları katleden İsrail'den bile geride gösterdiğini, bu nedenle söz konusu rapor ve endeksleri ayaklarının altına aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin Uganda ve Zambiya'yla değil ABD ve Avrupa ülkeleri ile kıyaslanması gerektiğine işaret eden Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık hizmetlerine erişim oranı ABD'de yüzde 93, Avrupa'da yüzde 95 iken Türkiye'de ise nüfusun yüzde 99'u sağlık erişimine ulaşabiliyor. Barınma hakkına bakıyoruz, bugün Amerika'da 771 bin insan evsiz olarak sokaklarda yaşıyor. 13 Avrupa ülkesinde 1 milyondan fazla insan evsiz olarak sokaklarda yaşıyor. Türkiye'de ise 5 bin 285 kişi sokaklarda yaşıyor, alın size veri. Demokratik siyasete katılım oranı ABD'de yüzde 58, Avrupa'da yüzde 55'lerde iken Türkiye'de yüzde 90'larda."

Şahsı adına konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, bütçenin harcamaları arttırmak için değil, milletin hayatını kolaylaştırmak, piyasada güveni pekiştirmek, yatırımın önünü açmak ve üretimi büyütmek amacıyla hazırlandığını kaydetti.

Şahsı adına söz alan CHP Gaziantep Milletvekili Merih Meriç ise bütçenin emekliye, asgari ücretliye, işçiye harcanmadığını, bütçenin bazı çevrelere aktarıldığını iddia etti.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerle ilgili projeleri anlattı.

Bak, şöyle konuştu:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz proje ile geçtiğimiz dönemde 10 bin istihdam sağlayan projeler gerçekleştirdik. Yaklaşık 150 fabrikanın kurulmasını sağlamış olduk. Özel özel üniversitelerdeki gençlerin hayallerini kurdukları projeleri gerçekleştirmeleri için Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde geçtiğimiz yıl 360 milyon lira öğrenci kulüplerine aktardık. Bu gençlerimiz inanılmaz projeler ortaya çıkardı. Ayrıca bu yıl da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yaklaşık 1,2 milyar liralık bir yatırımı gençlerin istihdama katılması için gündeme alıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 50 tane fabrikanın kurulumu ve bu çerçevede istihdamı arttırmak için çalışma yürütüyoruz."

Bağımlılıkla mücadeleye de değinen Bak, konuyla ilgili sivil toplum örgütleri ile gençlere eğitim verdiklerini, gençleri tehdit eden bu süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Bak, "Sadece bu yıl bağımlılıkla mücadele kapsamında araştırma yapan akademisyen ve sivil toplum örgütlerine 200 milyon lira civarında bir proje desteği vereceğiz." dedi.

Bağımlılıkla mücadelede sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inandıklarını vurgulayan Bak, gençleri ve çocukları spora teşvik etmek için çalışmalarının devam ettiğini, bütçelerinin yaklaşık yüzde 40'ını spor tesislerine ayırdıklarını ve gençlerin bağımlılıktan uzak durması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 5. maddesi kabul edildi.