TBMM'de sağlık alanına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri başladı

TBMM 'Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu', sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapmak üzere toplandı.

TBMM'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri üzerine toplandı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, yapılacak düzenlemelerin içerisinde haksız kazanca yol açan, dışarıdan ithal edilen ilaçların tekrar haklı yollarla dışarıya satılmasını sağlayan haksız bir uygulama olduğunu kaydederek, "Onun ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler var, özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili düzenlemeler var, takip sistemlerinin bir bildirim yükümlülüğünü içeren düzenleme var, sağlık bilişim sistemiyle ilgili kapsamlı düzenlemeler var. Bu düzenlemelerle bir defa sistem içerisine, kayıt altına alınması öngörülen sağlık çalışanlarının ve sağlık işlemlerinin çok kapsamlı düzenlemeleri var. Yeni şeyler de var, çok konuşulan. Mesela optisyenlik meslek birliğiyle ilgili, şimdiye kadar çok konuşuldu ama onunla ilgili arkadaşlarımız kapsayıcı bir düzenleme çalışması yaptı. Tıbbi kenevirin kullanım kurallarının belirlenmesi düzenlemesiyle ilgili bir hazırlık var. Sözleşmeli sağlık yöneticilerinin disiplin rejimiyle ilgili düzenlemeler var. Sağlık sistemi, sağlık altyapısı Türkiye'nin kapsamlı bir şekilde, nüfusumuzun yüzde 100'ünü neredeyse kapsayacak şekilde işleyen bir sağlık sistemimiz var. Altyapıdaki bu değişmeyi yönetmek, onu yönetecek kuralları ortaya koymak, kapsamı, normatif hükümleri ortaya koymak bu işin sağlıklı bir şekilde sağlık sisteminin idaresini sağlamak, sağlayabilir hale getirmek açısından önemli" dedi.

'AK PARTİ, SAĞLIK SİSTEMİNİ KÖKTEN DEĞİŞTİREN REFORMLAR BAŞLATTI'

Kanun teklifinin ilk imzacı vekili olan AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş hem kanun teklifi hakkında hem de AK Parti'nin 23 yıllık iktidarlık sürecinde sağlık alanında gerçekleştirdiği çalıştırmalar hakkında konuşarak, "2002 yılında göreve gelen AK Parti hükümetlerimiz Türkiye'de sağlık sistemini kökten değiştiren ve vatandaş odaklı hale getiren bir dizi reformlar başlatmıştır. Bu kapsamda, en önemli adımlardan birini Sağlıkta Dönüşüm Programı oluşturmuştur. Bu program sayesinde sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşmış, hizmet kalitesi artmış ve vatandaş memnuniyeti önemli ölçüde yükselmiştir. Öncelikle hastanelere tek çatı sistemi getirilerek SSK, devlet ve üniversite hastaneleri arasında ayrım kaldırılmış, tüm vatandaşların tek bir sistemden eşit şekilde yararlanması sağlanmıştır. Böylece, sağlıkta eşitlik ve adaletin temelleri atılmıştır. Aile hekimliği sistemiyle vatandaşların ilk basamak sağlık hizmetine daha kolay ve daha sürekli erişimi sağlanmıştır. Ayrıca, ilaç teminlerinde yaşanan sıkıntılar sona erdirilmiş, eczane sayıları artırılmış ve özellikle kronik hastalık ilaçları konusunda vatandaşa kolaylık sağlanmıştır" dedi.

Ateş, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı doğrultusunda daha iyi ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunumunun sağlanması ve ülkenin sağlık alanındaki gücünün korunması amacıyla muhtelif düzenlemeler ve değişikliklerin yapıldığını kaydederek, komisyona sunulan teklifle; eczaneler için toptan ilaç satışı ihlalleriyle İlaç Takip Sistemi'ne bildirim yükümlülüğünün ihlali durumunda uygulanacak yaptırım normunun yeniden düzenlenmesine; ruhsat ve izin sahipleri ile eczane ticarethaneleri için beşeri tıbbi ürün ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerini takip sistemine bildirme yükümlülüğü getirilmesine; tabipler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların en fazla 2 sağlık kurum ve kuruluşunda ve ancak 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışabilecekleri düzenlenerek sağlık hizmetinin daha etkin ve daha verimli sunulabilmesine; sağlık hizmet sunumunda fonksiyonel ve organizasyon bütünlüğünün korunmasına ve sağlık hizmet sunumunun yurt genelinde daha dengeli planlanmasına; teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle alınması gereken muvafakatin elektronik ortamda alınabilmesine; ebe yardımcılığı ile hemşire yardımcılığı unvanlarının yapılan işin niteliği gözetilerek ilgasıyla sağlık bakım teknisyeni unvanı altında birleştirilmesine; mamografi teknikerliğinin ilgasına; diş protez teknisyenliği ile nükleer tıp teknikerliğinin ihdasına ve sağlık meslek liselerinin diş protez programına öğrenci kaydı yapılmasına yönelik düzenlemelerin öngörüldüğünü söyledi.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILACAK

Ateş, kanun teklifinde ayrıca, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda ek döner sermaye almaya hak kazanan personelin TÜSEB'de görevlendirilenlerin de ek ödemelerinden yararlanmasına; ölümünden sonra vücut tamamının veya organ ve dokularını tedavi ve teşhis ve bilimsel amaçlar için bırakmak isteyen kişilerin e-Devlet Kapısı Sistemi veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden de beyanda bulunabilmelerinin sağlanmasına; ihtiyaç duyulması halinde acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi veya aile sağlık merkezlerinin parklarda konumlandırılmasına ve acil sağlık hizmetleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına; özel sağlık tesisleri ile tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşanlar ile yanıltıcı, aldatıcı, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı yaratan fiillerde bulunanlar hakkında idari para cezası uygulanarak bu fiillerin önlenmesine; Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan kişiler ile teknik servis hizmetini sunanlar ve sahte tıbbi cihazlar piyasaya arz eden, piyasada bulunduran ve hizmete sunanlar hakkında idari para cezası uygulanarak vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişiminin artırılmasına yönelik de çalışmaların yer aldığını belirtti.

Öngörülen düzenlemelerle ilgili Ateş, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev alanına giren ürünler ve hizmetlerin denetimi kapsamında ürün ve hizmetlere ilişkin mali belgelere erişimin sağlanmasına; sağlık bilişimi ve teknoloji alanında kullanan ürün ve hizmetlerin kriterlerinin belirlenmesinin ve denetimin Sağlık Bakanlığınca yapılmasına; optisyenlik müessesesi kayıtlarının değişen gerekliliklere uygun usul ve esaslar doğrultusunda tutulmasına; Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği ve optisyen gözlükçüler odaları organlarının teşkili ve görevleriyle optisyenlik mesleğine ilişkin disiplin hükümlerinin düzenlenmesine; Anayasa Mahkemesinin 28/ 12/ 2023 tarihli ve 2019/ 30, 2023/ 227 sayılı iptal kararı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek veya onaylanacak ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgeleri ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikasyon, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek tarifeye göre ücret alınması hususunda kanuni düzenleme yapılmasına; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin işlemiş olduğu disipline aykırı fiil ve haller nedeniyle emsali devlet memurlarıyla aynı disiplin rejimine tabi olmasına yönelik düzenlemeleri öngörmektedir" dedi.

'SAĞLIK BAKANLIĞI SORU ÖNERGELERİMİZE YANIT VERMİYOR'

Kanun teklifi üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, ülkede hasta güvenliğiyle ilgili sorunların olduğunu, birinci basamağın sağlık hizmetlerinde sorunlar olduğunu kaydederek, "Aile hekimlerinin ödeme yönetmeliğiyle ilgili 6 ay içerisinde gelmeyen bebekler üzerinden ücretlerinin kesilmesi de dahil olmak üzere, hakikaten inanmakta bile zorluk yaşayacağımız bazı düzenlemeler var; bunların önlenmesine ilişkin burada bir çerçeveyi görmüyoruz. Yine, grup elemanları, zannediyorum, hepinizi dolaşmışlardır. Birinci basamak eğer kamu hizmeti ise orada çalışan herkesin kamu çalışanı olması gerekir ama bugün 'grup elemanları' adıyla istihdam edilen hemşireler ve diğer görevliler bu olanaktan yoksunlar, çok düşük ücretlerle ve iş güvencesi olmadan çalışmak zorunda kalıyorlar. Bir başka önemli konu, yine, Sağlık Bakanlığı ısrarla bu konularda soru önergelerimize yanıt vermiyor. Aile planlaması hizmetlerindeki durum nedir? Bu konuyla ilgilenen kurumlar gereksinim duyduğu halde hizmete erişilemeyen insanların sayısında bir artış olduğuna işaret ediyorlar. Yine, böyle bir düzenlemeyi göremiyoruz. Obeziteye karşı mücadelede de aslında halk sağlığı biliminin ilkelerine ve birinci basamağa uymayan, işte, sokakta yakaladığının boyunu, kilosunu ölçme girişimlerle karşı karşıya kalıyoruz ki bunu ben şaşırarak izliyorum çünkü zaten birinci basamakta aile hekimleri tarafından 'Body mass' endekslerinin hesaplanıyor olması ve risk grubuna göre bir müdahalenin yapılıyor olması lazım" dedi.