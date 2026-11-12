Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TBMM, COP31 kapsamında Antalya'da parlamenter toplantısına ev sahipliği yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM, COP31 kapsamında Parlamentolar Arası Birlik ile düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Antalya'da düzenlenecek toplantıda iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesinde parlamentoların yasama, bütçe ve denetim işlevleri ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında 16 Kazım tarihinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile birlikte düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'in bir parçası olan toplantı, dünyanın dört bir yanından parlamenterleri bir araya getirecek. Toplantının ana gündemi, iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesinde parlamentoların yasama, bütçe ve denetim işlevleri olacak.

Toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve PAB Başkanı Milton Dick'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından düzenlenecek altı oturumda Küresel iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesi, Türkiye'nin öncülüğünde küresel bir girişime dönüşen Sıfır Atık projesi kapsamında kaynakların etkin kullanımı, metan emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması, parlamenter denetim, iklim değişikliğiyle mücadelede parlamenter diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi başlıkları konuşulacak.

Sonuç bildirgesinin kabulüyle sona erecek olan toplantıya birçok ülkeden meclis başkanı ve meclis başkan yardımcısı düzeyinde katılımın beklendiği, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuk parlamento başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz

Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı! Liderlere mesajı dikkat çekti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

Astronot aranıyor! Maaşı servet değerinde
İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi

Genç oyuncudan bomba itiraf: Ötanazi istedim, reddedildi
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci
Kavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj

Kavcıoğlu'nun istifası sonrası BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştü! Gündem 'izleme komisyonu'

Kurtulmuş, MHP Lideriyle görüştü! Gündem "izleme komisyonu"
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den

21 yaşındaki yıldızı istiyor, ama bir sorun var

Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı96

Sedat Peker, Hacı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı