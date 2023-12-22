TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in klinik durumunun iyi olduğunu ancak tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacağını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Önder'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldığını belirten Koca, "Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.