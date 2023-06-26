TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan AKPM kararına tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeci FETÖ'cülere karşı verdiği meşru müdafaa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz. AKPM'nin misyonu demokrasilere destek olmaktır. Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hakkı yoktur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKPM'de FETÖ'yle mücadeleye ilişkin Türkiye aleyhine alınan karara Twitter hesabından tepki gösterdi. Kurtulmuş'un Twitter'dan bugün yayınladığı mesaj şöyle:

"AKPM'NİN MİSYONU DEMOKRASİLERE DESTEK OLMAKTIR"

"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeci Fetö'cülere karşı verdiği meşru müdafa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz. AKPM'nin misyonu demokrasilere destek olmaktır. Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiç bir kurumun hakkı yoktur! Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir."