Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Adıyaman'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da valilik, belediye ve esnafı ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, depremin ardından şehre olan olumlu değişimden bahsetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da valilik, belediye ve esnafı ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, ilk olarak Adıyaman Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Osman Varol ve Valilik personeli tarafından karşılanan Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

Kurtulmuş, Vali Varol'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Adıyaman Belediyesine ziyaret

Kurtulmuş, daha sonra ziyaret ettiği Adıyaman Belediyesinde Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından karşılandı.

Tutdere'den belediyenin çalışmaları konusunda bilgi alan Kurtulmuş, kentte depremden sonra olumlu manada değişimin olduğunu, depremin fiziki izleri silindikten sonra kentin eski günlerine kavuşacağını söyledi.

Kurtulmuş, son olarak çarşıya geçerek Meydan Camisi'nde incelemede bulundu, vatandaşlarla selamlaştı, esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Politika
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe maçı öncesi şok: Takımın yıldızı sakatlandı
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! Buzullar 2100 yılında tamamen yok olacak

İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! 2100 yılında yok olacaklar
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.