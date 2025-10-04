TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Şampiyonu Özbek'e Tebrik
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda dünya rekoru kırarak şampiyon olan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak şampiyon olan milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek'i yürekten kutluyorum. Nice madalyalara." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika