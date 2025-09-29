TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'da Dostluk Maçını İzledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izledi. Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver'in de oynadığı futbol müsabakasının başlama vuruşunu yaparak, her iki takıma da başarılar dileyen Kurtulmuş, daha sonra karşılaşmayı izledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy'den çalışmaları hakkında bilgi aldı. - BUDAPEŞTE