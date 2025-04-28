TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'da Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kurtulmuş, Kırgızistan ile Türkiye arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin sadece hükümetler arasında değil aynı zamanda halklar arasında dayanışmayı da yansıtan önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

İkili ticaret hedefi olan 5 milyar dolara yakın gelecekte ulaşılacağına yürekten inandığını söyleyen Kurtulmuş, Kırgızistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarının karşılaştığı engellerin çözümüne yönelik adımların atılması için her türlü gayretin gösterildiğini vurguladı.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de yer aldı.