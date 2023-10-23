TBB Başkanı Erinç Sağkan: Cumhuriyet devrimi ekonomik bağımsızlık ve hukuk devrimidir

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Cumhuriyet devriminin, ekonomik bağımsızlık ve genel olarak bir hukuk devrimi olduğunu söyledi. Sağkan, Türk Hukuk Kurumu tarafından düzenlenen Cumhuriyet ve Laiklik Konferansı'nda, Cumhuriyet devriminin, bir ulusal egemenlik devrimi olduğunu belirterek, bu perspektifi kaybetmemek gerektiğini vurguladı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Cumhuriyet devriminin, ekonomik bağımsızlık ve genel olarak bir hukuk devrimi olduğunu söyledi.

Sağkan, Türk Hukuk Kurumu tarafından, TBB Konferans Salonunda düzenlenen Cumhuriyet ve Laiklik Konferansı'nda, Cumhuriyet devriminin, bir ulusal egemenlik devrimi olduğunu belirterek, bu perspektifi hiçbir şekilde kaybetmemek gerektiğini vurguladı.

Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıktıktan hemen sonra Amasya Tamimi'nde dile getirilen, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ilkesinin tesadüf olmadığını aktaran Sağkan, "Aslında bu, Cumhuriyetin temelinin milli egemenlik üzerinde yükseleceği, 1919'da kurtuluş mücadelesinin ilk adımı atıldığında ortaya konan bir perspektif. Böylece daha ilk andan itibaren kaderini eline alan bir ulusun iradesinden söz edilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin, 1921'de kabul edilen ve Cumhuriyet öncesi ilk anayasa olan 1921 Anayasası'nın ilk maddesi olduğuna işaret eden Sağkan, Cumhuriyet devriminin formülasyonunun da bu olduğunu ifade etti.

Sağkan, bağımsızlık ve kurtuluşun yegane kaynağı millet iradesi olduğu için daha başından itibaren kurucu kadroların temel perspektifinin de demokratik bir devletin inşası amacını taşıdığını dile getirdi.

Aslında demokratik ulusal egemenliğin devamı niteliği taşıyan Cumhuriyet devriminin, demokratik, laik bir devrim olduğunu belirten Sağkan, Cumhuriyet devrimiyle henüz laiklik ilkesi anayasal bir kabul haline getirilmeden çok önce, siyasi ve hukuki düzenin din kurallarına dayalı olmayacağının fiili olarak ortaya koyulduğunu anlattı. TBB Başkanı Erinç Sağkan, şöyle devam etti:

"Dini alan farklı bir normatif alandır, hukuki alan ise farklı. Kaynağını dinden alan egemenliğin ve otoritenin milletin bağımsızlığının önüne bir engel olarak çıkarılabileceği henüz işin başında anlaşılmıştı. Devamında Cumhuriyet devriminin bir kadın devrimi olduğunu eklememiz gerekiyor. Siyasal, hukuksal ve sosyal alanı din kurallarıyla belirlenir bir alan olmaktan çıkarmak suretiyle Cumhuriyet devrimi, o güne kadar çeşitli şekillerde baskı altında olan kadını eşit yurttaş haline getirmiştir. Demokratik temsiliyet aynı zamanda kadın yurttaşları da kapsar. Nitekim kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının ilk adımı 3 Nisan 1930 tarihinde atılmıştır. Cumhuriyet devrimi, ekonomik bağımsızlık ve genel olarak bir hukuk devrimidir."

Konferansın açılışına, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman ve Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Odyakmaz da katıldı.