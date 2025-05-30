Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Rize'de Temaslarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Rize'de Temaslarda Bulundu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Hasat etkinliği sonrasında Vali Baydaş ile görüşen Yumaklı, partililerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Yumaklı, ÇAYKUR'un Ziraat Botanik Çay Bahçesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinin ardından Rize Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile görüştü.

Yumaklı, daha sonra AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer'i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda partililerle bir araya gelen Yumaklı'ya, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim eşlik etti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Politika
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