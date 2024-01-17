Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gıda Komitesi Toplantısını Duyurdu

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla 'Gıda Komitesi' toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın katılımıyla Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda fiyatları, tarımsal maliyetler, arz-talep dengesi ve piyasa düzenlemelerine yönelik atacağımız adımları ele aldığımız toplantımızın ülkemiz tarımı ve ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum. Üreten, ürettikçe büyüyen bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.