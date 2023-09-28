Susuz Kaymakamı köylerde incelemelerde bulundu

Susuz ilçesine yeni atanan Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Keçili ve Gölbaşı köylerini ziyaret ederek köy okullarında öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sorunları dinleyen Hacıismailoğlu, ilgili birimlere talimat verdi ve yol çalışmasını yerinde gördü.

Susuz Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, köylerde bir takım incelemelerde bulundu.

Kars'ın Susuz ilçesine yeni atanan Kaymakam Halis Hacıismaıloğlu, ilçeye bağlı Keçili ve Gölbaşı köylerini ziyaret ederek köy okullarında öretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenlerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Hacıismailoğlu, sorunların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Gölbaşı köyünde yapımı devam eden kilit parke taşı yol çalışmasını da yerinde gördü.

Yol çalışmasını yürüten yetkilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Hacıismailoğlu, daha sonra ilçe merkezine döndü. - KARS