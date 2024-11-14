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"Suriyeliler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak mı?" sorusuna Bakan Işıkhan'dan yanıt

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Suriyeli sığınmacıların Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacağı konusu gündemi meşgul ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin, GSS kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır." dedi.

Suriyelilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınacağına ilişkin iddialar gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

"SURİYELİLER SGK BÜTÇESİNE YÜK OLUŞTURMUYOR"

"Suriyeli sığınmacılar Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak mı?" sorusuna ilişkin Işıkhan şu cevabı verdi:

"Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin, GSS kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sağlık harcamalarının SGK bütçesinden karşılandığı, dolayısıyla SGK bütçesine yük oluşturduğuna dair iddiaları da kesinlikle reddediyoruz ve bu iddialar doğru değildir.

"ÇALIŞMALARIMIZ YABANCILARIN KAYITLI İSTİHDAM EDİLMESİNE YÖNELİK"

Tüm çalışmalarımız, ülkemizde bulunan yabancıların iş gücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda kayıtlı olarak istihdam edilmesine yöneliktir. Kayıtlı çalışan herkes primleri yatırdığı sürece GSS de dahil olmak üzere sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer alıp sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir."

Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıinternet cafe:

geçici diyor geçmiyor bür türlü, 10 yıldan fazladır değişen tek şey sürekli sayılarının katlanarak artması.

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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

kesin var

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Haber YorumlarıÜmit TV:

millete yük bunlar kimi kandırıyorsunuz

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Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Sigortaya yük olusturmuyormuş adamların ilaç parasını bile Afad ödüyor. Bizde bi ilaç alacağız sigorta karşılamıyor ben niye sigortalıyım o zaman

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Allah yaşatmasın Türkiye Suriye gibi olsaydı ve Türkler Suriye ye sığınsaydı bizleri Ülkelerinden göndermek için birlik olup savaş bile başlatırlardı. Her gittiğimiz yerde dışlanır, kızlarımıza kadınlarımıza kötü gözle bakarlardı.

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Haber Yorumlarıtunax:

Yahu suriyeliler ücretsiz ve öncelikli hasta kapsamında muayene olmuyor mu? genel sağlık sigortasını vergi ödeyen vatandaşlara uygulanır diğer suriyeliler özel koruma statüsünde öncelikli hasta durumundalar o yüzden onlar hastanede ayrıcalıklı hizmet almaya devam edeceklerdir

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Haber YorumlarıMurat Kara:

gerekte yokki hwrywrde biliyorlar olan bizim vatandaşa ve yavrulara okuyor örneği izmir

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

İSRAİLLE TİCARETİDE YALANLAMIŞLARDI

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