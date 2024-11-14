"Suriyeliler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak mı?" sorusuna Bakan Işıkhan'dan yanıt

Suriyelilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınacağına ilişkin iddialar gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

"SURİYELİLER SGK BÜTÇESİNE YÜK OLUŞTURMUYOR"

"Suriyeli sığınmacılar Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak mı?" sorusuna ilişkin Işıkhan şu cevabı verdi:

"Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin, GSS kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sağlık harcamalarının SGK bütçesinden karşılandığı, dolayısıyla SGK bütçesine yük oluşturduğuna dair iddiaları da kesinlikle reddediyoruz ve bu iddialar doğru değildir.

"ÇALIŞMALARIMIZ YABANCILARIN KAYITLI İSTİHDAM EDİLMESİNE YÖNELİK"

Tüm çalışmalarımız, ülkemizde bulunan yabancıların iş gücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda kayıtlı olarak istihdam edilmesine yöneliktir. Kayıtlı çalışan herkes primleri yatırdığı sürece GSS de dahil olmak üzere sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer alıp sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir."