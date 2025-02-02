Suriye Geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suudi Arabistan'a İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor

Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket eden Eş-Şara, temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek. Ziyaretinde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin eşlik edeceği eş-Şara, Suudi yetkililerle de bir araya gelerek ikili ilişkiler, insani yardımlar ve ekonomik iş birliği konularını ele alması bekleniyor. - RİYAD