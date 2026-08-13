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Meclis'ten Toplumsal Bütünleşme Adımı: Diyarbakır'dan Destek

Meclis'ten Toplumsal Bütünleşme Adımı: Diyarbakır'dan Destek
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TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun Teklifi, Diyarbakır'da yankı buldu. Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Yasin Aslan, düzenlemenin kalıcı huzur ve toplumsal birlik için önemli olduğunu, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Yasin Aslan, düzenlemenin toplumsal huzur ve birlik açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", Diyarbakır'da toplumun farklı kesimlerinde gündem oldu. 467 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaşan düzenlemeyle birlikte, Türkiye'nin terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yeni bir döneme girdiği değerlendiriliyor.

Diyarbakır merkezli Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Yasin Aslan, gelinen aşamanın özellikle bölgenin geleceği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Aslan, Türkiye'nin uzun yıllardır güvenlik sorunları ve çatışmaların beraberinde getirdiği ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, yeni dönemin temel hedefinin kalıcı huzur ve toplumsal birlik olması gerektiğine dikkat çekti.

Diyarbakır'ın geçmişte yaşanan çatışmalardan ekonomik ve sosyal anlamda önemli ölçüde etkilendiğini belirten Aslan, artık önceliğin huzur ortamının kalıcı hale getirilmesi ve bölgenin ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması olması gerektiğini vurguladı.

Aslan, toplumun bütün kesimlerinin sürece sağduyuyla yaklaşmasının önemine işaret ederek, güven ortamının güçlenmesinin yatırımlardan istihdama, eğitimden sosyal yaşama kadar birçok alanda olumlu sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Türkiye'nin önünde yeni bir dönem bulunduğunu ifade eden Aslan, atılacak adımların toplumsal barış, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Yasin Aslan, özellikle gençlerin çatışma ve şiddetten uzak bir ortamda geleceğe hazırlanmasının bölgenin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Diyarbakır'ın sahip olduğu ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelle bölgesinde önemli bir merkez olabileceğini belirten Aslan, huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesiyle birlikte bölgenin yatırım ve istihdam açısından daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini ifade etti.

Aslan, Meclis'te alınan kararın ardından sürecin bundan sonraki aşamalarının da dikkatle yürütülmesi gerektiğini belirterek, toplumun beklentisinin kalıcı huzur, güven ve refah olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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