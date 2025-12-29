Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'ye geliyor

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 30 Aralık 2025 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Yapılacak görüşmelerde ayrıca Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmeler de ele alınacaktır" dedi.